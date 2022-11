Amici 22 | Alessandra Celentano svela cosa c’è dietro ai frequenti litigi con Raimondo Todaro e perché va più d’accordo con Emanuel Lo

Leggi su isaechia

(Di martedì 22 novembre 2022) Nell’ultimo numero di Tv, Sorrisi e Canzoni in edicola da oggiha rilasciato una lunga e interessante intervista. La prof di danza ha dato un parere sia sui suoi allievi attuali che su quelli delle passate edizioni. Ecco quantoha dichiarato in merito a Carola Puddu: Ha intrapreso la strada giusta, è in tournée con “Giulietta e Romeo”, il pubblico la ama molto. Su Serena Marchese: Sta facendo un bellissimo percorso con il Balletto di Roma ed è molto migliorata. Per quanto riguarda la nuova velina di Striscia la Notizia, Cosmary Fasanelli, eccoha detto la: A Striscia la Notizia è perfetta. Fa quello che era adatta a fare ed era giusto che facesse. Ecco inveceha raccontato in merito agli allievi ...