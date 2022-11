Stati Uniti | Weah | 'Contento per il gol | ma volevo la vittoria'

Risultato di uno a uno la partita tra glie il Galles: segnano l'ex Real, che risponde a WeahFinisce in parità l'ultima partita della seconda giornata dei Mondiali. Gli USA degli 'italiani' Dest e McKennie hanno sfiorato il ...Gara a senso unico, con gliche approfittano dell'atteggiamento rinunciatario dei gallesi e, dopo le due ottime occasioni costruite in pochi minuti con un autorete sfiorata e un palo ...AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Un gol e un punto a testa per iniziare il Mondiale. Finisce 1-1 il match tra Stati Uniti e Galles, gara valida per la prima giornata del girone B. Un gol per tempo, ...E' finita sull'1-1 la seconda partita del gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022, guidato ora in solitaria l' Inghilterra che nel pomeriggio ha travolto 6-2 l' Iran. Galles e Stati Uniti infatti hanno pa ...