Pisa | i prof contro il Comune che non vuole i progetti sulla violenza di genere | “Il nostro ruolo è anche educare cittadini consapevoli”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022)è l’unico capoluogo di provincia in Toscana che non ha ancora aderito al progettodipromosso dalla Regione. Dedicato alla formazione di insegnanti e studenti sulle tematiche della parità didie discriminazione, il progetto si avvicina al termine entro il quale gli istituti possono partecipare. Dopo il no della maggioranza di centrodestra in consiglio comunale all’esame d’urgenza della mozione per impegnare la giunta ad aderire all’iniziativa, ora sono gli stessi insegnanti e genitori degli studenti a farsi sentire. Per loro il fatto che i loro figli, i loro studenti e gli insegnanti stessi perdano l’opportunità di partecipare al progetto sulle tematiche della parità dinon è accettabile. Per ...