Mondiali extralarge | in Qatar assegnati in quattro partite 63 minuti di recupero complessivi

(Di lunedì 21 novembre 2022) 10, 27, 13, 13. Non sono i numeri del Lotto, ma idivisti fin qui in ciascuna delledeidi2022. Incredibile ma vero, il totale fa 63 ed è un’infinità e uno sproposito, al di là di qualsiasi giustificazione possibile e tangibile, che resiste solo in parte. 5 nel primo tempo in-Ecuador per il Var, già tanti, altri 5 nel secondo tempo e ci sta. Poi Inghilterra-Iran è da record: persi e recuperati 14per l’infortunio del portiere iraniano nel primo tempo, ma gestita malissimo a livello arbitrale, ancora peggio nel secondo tempo in cui vengono dati 10die se ne giocano persino 13 per un rigore pittoresco concesso nel finale. Anche in ...