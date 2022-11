Lavori socialmente utili per chi aggredisce i docenti Il PD non ci sta | “La scuola non è un tribunale | no a logiche punitive”

La proposta del ministro Valditara, suiutili per gli studenti violenti, ha scatenato le reazioni dell'opposizione - e non solo. La capogruppo Pd in VII Commissione, Irene Manzi, ha pubblicato una nota in cui critica ...... una cosa che mi è sempre parsa molto utile sono iutili'. Una proposta anche per i neet nei prossimi giorni approfondimento Giornata studenti, Valditara: diritto allo studio e ...MILANO (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, immagina di affrontare il problema degli episodi di ...Il ministro dell'Istruzione insiste sulla necessità di un maggior rispetto per i docenti e lavora anche a una sorta di "obbligo formativo" per i "neet" (i giovani che non studiano e non lavorano).