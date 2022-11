Incendio in un condominio a Mantova | morto un 33enne | 16 intossicati dal fumo

Tragedia a Mantova . Nella serata di domenica 20 novembre, unè scoppiato all'interno di un. Le fiamme non hanno lasciato scampo a un uomo di 33 anni, morto prima che i soccorsi potessero trarlo in salvo, e altre sedici persone sono rimaste ...Un morto e tredici intossicati. E' quello che questa mattina lascia dietro di sé il rogo divampato nella notte nel quartiere Cittadella, a Mantova, in unal 52 di via Spalti.MATELICA- I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.10 di oggi - 21 novembre - in via Giovani Angelo a Matelica, in provincia di Macerata, a causa di un incendio di un’autovettura che ...Un appartamento dichiarato non fruibile I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15.10 in via Giovani Angelo a Materica a causa di un incendio di una vettura posta all’interno di un garage condomi ...