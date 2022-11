Assegno unico | 100 euro in più da gennaio | come aumenterà

Quali potrebbero essere le soluzioni 'Misure come il reddito di cittadinanza l'per i figli e quelle emergenziali del periodo pandemico sono state un argine e vanno rafforzate per ...Due terzi risorse per famiglie e aziende contro caro energia Dalle bollette alle novità sull', sono attese novità per le famiglie, alle prese con il carovita. La certezza è che due terzi ...Cdm. Redditi bassi e caro bollette. In arrivo una nuova manovra. Il Governo Meloni è a lavoro sui provvedimenti da presentare al tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì prossimo, in una manovra da ci ...Dedicato a quanti con sapienza e passione contribuiscono a trasmettere l'amore per quest'arte alle nuove generazioni, giunge alla VIII edizione il "Premio Pordenone Musica", unico riconoscimento del g ...