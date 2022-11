Al mercato protagoniste le clementine | usale per preparare un’ottima mousse

(Di lunedì 21 novembre 2022) Bergamo. Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Sulla piazza spicca ottimo raccolto nazionale, proveniente dalle regioni italiane meridionali, con prezzi e livelli qualitativi che soddisfano le aspettative. Questi agrumi, sempre molto attesi dalla clientela, hanno un ruolo da protagonista: sono un grande classico per questo periodo dell’anno e vengono apprezzati dai grandi e dai piccoli. Oltre alla produzione Made in Italy continua a essere disponibile buona merce con origine spagnola, reperibile con quotazioni lievemente inferiori a fronte di caratteristiche organolettiche differenti. La presenza di foglie è sinonimo di qualità e – soprattutto – freschezza: al momento dell’acquisto può essere un aspetto da prendere in considerazione per accaparrarsi gli esemplari migliori. I valori di ...

