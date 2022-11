(Di domenica 20 novembre 2022) Mosca, 20 nov. (Adnkronos) -"èuna, in cui si è sempre pensato e parlato russo". E' quanto afferma l'ex presidente russo, Dmitry, in una sua ennesima esternazione su Telegram che replica alle richieste ucraine di riconsegnare la Crimea, affermando che devono essere gli ucraini a riconsegnare, secondo quanto riferisce la Tass. L'attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza afferma infatti che storicamenteè stata "la capitale degli antichi Rus", i popoli che nel Medioevo abitavano nelle regioni che ora fanno parte di, Russia e Bielorussia. In secondo luogo, continuaè stata "una grande piccolaall'interno ...

Ucraina, Medvedev: "Kiev è solo una città russa" (Adnkronos) – Kiev "è solo una città russa, in cui si è sempre pensato e parlato russo". E' quanto afferma l'ex presidente russo, Dmitry Medvedev, in una sua ennesima esternazione su Telegram che repl ...«Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rifiuta di impegnarsi a colloqui di pace con la Russia per paura di essere ucciso». A dirlo è il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medved ...