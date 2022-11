Specifiche iPhone 14 Pro Max e prime considerazioni

(Di domenica 20 novembre 2022) sul modello top di gamma dei quattro presentati da Apple il sette settembre scorso e uno dei modelli più difficili da acquistare. Il costo parte da 1489€ (negli USA da $ 1.099) per il modello da 128 GB e arriva ai 2139€ del modello da 1 TB, è il top de quattro modelli presentati a settembre ed è uno dei due, insieme ad14 Pro, a richiedere molta pazienza per l’attesa necessaria a riceverlo a causa delle diverse problematiche legate alla produzione. Recensione13 Pro Max Modello in prova:14 Pro Max con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna dotato di batteria da 4323 mAh, iOS 16.1.1, display OLED LTPO a 120 Hz con diagonale da 6,7 pollici 2.796 x 1.290 pixel e Face ID. Al posteriore troviamo una fotocamera tripla con sensore principale da 48 MP. Acquista su Amazon14 Pro e Pro ...

