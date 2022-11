Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | calendario e marcatori

(Di domenica 20 novembre 2022) Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si giocheranno in Qatar idi: le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro, le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGruppo B: Inghilterra, Iran, USA, GallesGruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, PoloniaGruppo D: Francia, Australia, Danimarca, TunisiaGruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, GiapponeGruppo F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, CamerunGruppo H: Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud...

