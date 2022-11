La vendetta di Soleil | a letto col fidanzato di una che l’aveva insultata

(Di domenica 20 novembre 2022)sa essere molto vendicativa, ma a che prezzo? Alla rivista Chi ha raccontato come è riuscita a vendicarsi di una ragazza che. E’ andata acon il suoe poi ovviamente ha trovato il modo per farglielo sapere.la definisce la peggiore cattiveria mai fatta ad una donna ma sa anche che si è abbassata un bel po’ nella sua. “Ammetto i miei errori quando mi abbasso a essere vendicativa”, ne è consapevole ed è già un gran passo. L’episodio che racconta stupisce ma in quell’azione ha trovato soddisfazione, chissà se oggi lo rifarebbe. E’ il suo concetto diSorge spiega cosa ha fatto e quale insulto le aveva rivolto la ragazza su cui si è ...

Fanpage.it

... si prepara per una serata speciale, quella in cui si consumerà la sua, sotto gli occhi di ... ma quei circhi piccoli, non eclatanti, non amo i "" circensi fatti di effetti speciali e ...Lì sono state pensate tante iperboli del Cirque du, produzioni che poi viaggiano nel mondo ... che tramarono contro Prospero (Leigh Melrose) un tempo duca di Milano, di qui la sua. ... Soleil: A letto col fidanzato di una che mi aveva insultata, poi le ho mandato una foto Soleil la definisce la peggiore cattiveria mai fatta ad una donna ma sa anche che si è abbassata un bel po’ nella sua vendetta. “Ammetto i miei errori quando mi abbasso a essere vendicativa”, ne è ...Soleil Sorge condivide un episodio che definisce il suo concetto di “vendetta” e, in un’intervista a Verissimo, racconta di essere innamorata: “Nel mio cuore c’è sempre Carlo”.