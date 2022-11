(Di domenica 20 novembre 2022) Un nuovo inquietanteda parte della Russia all'Occidente. È quello mandato dalle forze armate di Vladimiril 17 novembre,durante i bombardamenti contro le città ucraine i russi hanno usato un missile Kh-55, di solito usato come vettore per un'arma atomica, ma hanno sostituito la testata con una testata inerte, trovata e fotografata. In altre parole il missile non portava esplosivo. A dare una lettura dei fatti nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata domenica 20 novembre, è ilClaudio, già presidente del Comitato militare dell'Unione europea. La conduttrice chiede numi all'alto ufficiale sul missile usato di solito usato come vettore di testata atomica ma lanciato senza esplosivo. "A che scopo? "È una prova ...

Il Tempo

La d irettricedelle Aziende sanitarie di Ferrara, Monica Calamai, afferma che "puntare ...Ifec si trova in via Roma n 11 e funzionerà grazie agli infermieri Mascia Curarati eGavagni.... in carcere per l'inchiesta Hydruntidate ; l'ex direttoredella Asl Lecce Rodolfo Rollo, ... 68, di Nardò; Giuliana Lecci , 37, di Montesano Salentino; Roberto Aloisio , 50, di Maglie;... Mezz'ora in più, il generale Graziano: messaggio subliminale di Putin. Quando userà il nucleare Un nuovo inquietante messaggio da parte della Russia all'Occidente. È quello mandato dalle forze armate di Vladimir Putin ili 17 ...Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, presieduto da Giommaria Cuccuru, ha incaricato il medico legale Antonella Rendinelli come perito per valutare se le condizioni di salute di Graziano Mesina ...