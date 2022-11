F1 | Carlos Sainz | “Per vincere il Mondiale dobbiamo essere più veloci in gara e sviluppare meglio la monoposto”

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Un quarto posto: è stato questo il risultato finale del GP di Abu Dhabi, ultimo round del2022 di F1, per. Lo spagnolo della Ferrari si è dovuto accontentare del piazzamento in una corsa che si è decisa molto dal punto di vista delle strategie. Alla fine della fiera, chi è andato lungo con una sosta, come Max Verstappen e Charles Leclerc, è stato premiato, anche per una gestione oculata delle gomme. Cosa diversa per, costretto a battagliare con le Mercedes di Lewis Hamilton e di George Russell che tanta pressione gli hanno messo nelle prime battute. Questo ha costretto l’iberico a dover spingere maggiormente, incidendo sulle mescole: “Dovevo lottare con Lewis e George per tenermi la posizione e quindi sono stato obbligato a usare più gomma di quanto sarebbe stato necessario“, ha spiegato il ...