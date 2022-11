“Elisa Esposito cacciata da Bonucci” | ecco tutta la verità

Leggi su rompipallone

(Di domenica 20 novembre 2022) Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere il video, postato da una ragazza sui social, in cui venivano ripresi i giocatori della Nazionale sul pullman, senza permesso. La ragazza in questione è stata allontanata ed invitata ad uscire, dal Capitano, in maniera non troppo garbata. Il difensore della Juventus ha così commentato la vicenda sul suo Instagram: “In quanto Capitano e a fronte di quanto mi viene recriminato ci tengo a precisare che la ragazza che è salita sul pullman era stata più volte ripresa dal personale addetto, a fronte di vari tentativi di salire sul pullman, senza alcuna autorizzazione, tantomeno dal Mister. Era stata ripetutamente invitata a non salire, avendo avuto già modo di farsi foto con quasi tutti i giocatori all’uscita dello stadio, nella zona mista. Ignorando le regole è comunque salita e ha iniziato a riprendere quanto stava ...