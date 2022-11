?? Otto reti nella partitella con la Primavera

(Di domenica 20 novembre 2022)sgambata in famiglia tra i rossoblù di Mister Viali e la formazioneguidata da Antonio Gatto. Il test si è giocato sul prato del San Vito Gigi Marulla alla presenza del Presidente Eugenio Guarascio. La prima squadra ha siglato 5 golprima frazione con Merola, La Vardera, Voca Zilli e Rispoli. Tre le marcatureripresa le firme di Sidibe e per due volte Prestianni. Domani unica seduta di allenamento al mattino, poi il gruppo godrà di un giorno di riposo. Fonte articolo e foto: www.ilcosenza.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

