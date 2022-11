Vangelo di oggi 19 Novembre 2022 | Lc 20 | 27-40 | Video commento

(Di sabato 19 novembre 2022) Ascoltiamo ildi sabato 19, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui”. “Noi siamo in cammino, in pellegrinaggio verso la vita piena e quella vita piena è quella che ci illumina nel nostro cammino! Quindi la morte sta L'articolodi19: Lc 20,27-40proviene da La Luce di Maria.

(Luca 20,27 - 40) Così inizia il racconto deldi, e ci ricorda che in noi non è nascosto solo un fariseo, con il suo spasmodico amore per gli schemi, le regole e i giudizi, ma vi è ...Dafino a domenica 20 novembre, il quadro sarà visibile gratuitamente a Palazzo Blu , ... La pittrice restituisce fedelmente il racconto deldi Giovanni, reinterpretando con emozionata ...Vangelo di sabato 19 novembre Gli si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali negano che vi sia la resurrezione, e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: Se a qualcuno muore un ...Gesù verrà come il ladro di notte. Gesù stesso l’ha annunciata ai suoi apostoli dicendo: “Questo vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli; ...