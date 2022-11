Sentono un miagolio in cucina | poi la scoperta choc | il gatto è intrappolato nel muro

E i proprietari hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il gattino dal muro e porre fine al suodisperato. I pompieri sono giunti all'abitazione in pochi ...Ma non c'èche tenga: i felini sanno comunicare i loro stati d'animo e le loro necessità ... Quanto i felini tengono la coda bassa è perché non sisicuri nella situazione che stanno ...Sentivano un miagolio insistito provenire dalla loro cucina, ma proprio non riuscivano a capire da dove provenisse. Poi concentrandosi attentamente hanno realizzato che probabilmente un gatto ...I proprietari di un appartamento nel Padovano hanno scoperto che un gatto era incastrato nel muro della cucina: l’animale era finito in quel ...