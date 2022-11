Scontro al vertice in Superlega | al PalaBarton c’è Trento

Lega Pallavolo Serie A

Remake della semifinale della Del Monte Supercoppa di venti giorni fa ealse ce n'è uno con le prime due della classifica (Perugia al comando della Superlega con 21 punti in 7 ...... necessarie le cure mediche 29' Benedetti crossa dalsinistro dell'area per il tentativo ...Goncalves da fuori area palla a lato con ultima deviazione di un suo compagno di squadra 20'... Domenica pomeriggio a Perugia lo scontro al vertice in diretta RAI Sport + Il sindaco revoca l'incarico di presidente ad Alessia Giorgianni dopo l'aumento delle indennità con effetto retroattivo ...Gli esami non finiscono mai per la Gea Basketball Grosseto, impegnata domenica pomeriggio alle 18, al Palasport di via Austria, contro una delle due capoliste, la Libertas Lucca. Per i ragazzi di Marc ...