Scaloni | «Un calciatore deve essere convinto di ciò che deve fare Se ti volta le spalle | è finita» 

(Di sabato 19 novembre 2022) El Pais intervista Lionel, commissario tecnico dell’Argentina. La sua prima partita ufficiale da allenatore è stata nella Copa América 2019. Prima, aveva lavorato solo come assistente e in categorie inferiori. Racconta: «Un giorno ho incrociato il Maestro Tabárez, dopo un’amichevole con l’Uruguay. E mi ha detto una cosa che non dimenticherò: “Quando ti dicono che non hai esperienza, rispondi che ce l’hai». Parla dell’Argentina. «Questa squadra ha colpito le persone. I tifosi si identificano con il modo in cui sentono il calcio e giocano a calcio». Continua: «Quando abbiamo la palla, ci prendiamo cura di lei. Si può dire che siamo Menottisti. Ma quando non ce l’abbiamo, ci scaviamo dentro. Quindi, si può anche dire che siamo bilardisti. Abbiamo raggiunto un’armonia tra tifosi, dirigenti, giocatori… È qualcosa che è successo fin dall’inizio. Ti avvicinavi a un ...