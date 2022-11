Renate-Pro Sesto oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) La, l’, latv edi-Pro, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono reduci da due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite e vogliono proseguire lapositiva conquistando altri tre punti, in modo tale da insidiare la prima posizione occupata dal Pordenone. Gli ospiti, dal loro canto, arrivano da quattro successi nelle ultime cinque sfide e non hanno intenzione i fermarsi: tre punti significherebbero aggancio al secondo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 novembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SEGUI IL LIVE SITO LEGA ...