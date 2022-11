Le possibili sorprese al Mondiale in Qatar | da Bennette a Dest e Turner

(Di sabato 19 novembre 2022) L’attesa è finita. Meno di 24 ore all’inizio delin, è sempre più vicino l’esordio della competizione con il match tra i padroni di casa e l’Ecuador. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria del titolo, ma le favorite sono Francia, Brasile, Spagna e Inghilterra. Poi leoutsider come Argentina, Olanda, Polonia e Portogallo. La Serbia degli ‘italiani’ Milenkovic, Milinkovic, Vlahovic e Kostic può essere considerata una possibile sorpresa, così come Svizzera, Danimarca e Canada. La Germania rischia il flop, la squadra non convince dal punto di vista tecnico e del gruppo. Gli occhi sono puntati sulle stelle della competizione: da Benzema a Mbappe, da Messi a Di Maria, da Cristiano Ronaldo a Lewandowski e Kane. Altri calciatori, meno conosciuti, sono in grado di imporsi in. ...

Sport Mediaset

La guida dellesquadre emergenti del Mondiale (anche attraverso le quote degli scommettitori). I talenti nell'Uruguay, le certezze della Croazia, la tecnica della Serbia. E se, dopo 56 anni, vincesse ...... che nel corso del tempo abbiamo sentito eseguita in tutte le salse. Non ultima una ... Non ci resta che attendere le prossime: magari anche una mini - rassegna in più oltre quella di ... Da Xavi Simons a Moukoko, le possibili sorprese di Qatar 2022 - Sportmediaset La guida delle possibili squadre emergenti del Mondiale (anche attraverso le quote degli scommettitori). I talenti nell'Uruguay, le certezze della Croazia, la tecnica della Serbia. E se, dopo 56 anni, ...La dirigenza della Juventus ha già iniziato a sondare il calciomercato invernale, tra gli obiettivi per il presente ed un occhio sul futuro. In questo senso, uno dei temi in casa bianconera riguarderà ...