La manina segreta di Draghi per spingere Di Maio in Ue

(Di sabato 19 novembre 2022) Il girotondo di Luigi Diè ormai completo: dal no euro al sì euro, dal sovranismo all’europeismo per eccellenza. Dopo lo striminzito 0,6 per cento delle scorse elezioni, si presumeva un definitivo abbandono della vita politica da parte dell’ex leader pentastellato. E invece no. Come riportato dal Corriere della Sera, Dipotrebbe ricoprire il ruolo di inviato speciale dell’Unione europea nel Golfo Persico. La funzione principale sarebbe quella di trattare, per conto del continente, il prezzo del gas e del petrolio nel Golfo Persico. Si attente solo il via libera dell’Alto Rappresentante per gli affari esteri Borrell. Una nomina che deriverebbe da due presupposti fondamentali. Da una parte, l’ottimo rapporto che l’ex grillino ha instaurato con Borrell, negli anni in cui ha ricoperto la carica di ministro degli Esteri. Dall’altra, ci sarebbe ...