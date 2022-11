Juvemania | società schiava di Allegri e del suo fallimento | Conte l'allenatore perfetto

(Di sabato 19 novembre 2022) Mondiale deprimente Sta per cominciare il Mondiale meno interessante della storia del football, fuori stagione ed in un Paese che con il c...

Calcio in Pillole

Stavolta non si salva nessuno, in campo ed in. LA JUVE E' UN'ALTRA COSA - Le solite dichiarazioni fuori luogo di Arrivabene nel pre - partita, il solito scempio della squadra durante il match,...Prendere in considerazione l'ipotesi dell'esonero di Allegri è cosa buona e giusta (fallire gli ottavi di Champions e l'ingresso nei primi 4 posti della Serie A costerebbero allamolto di più ... Juventus, Allegri via a giugno Ecco tutti i possibili sostituti