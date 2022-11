I look più belli di Meg Ryan

Leggi su velvetmag

(Di sabato 19 novembre 2022) La fidanzatina d’America quest’oggi compie 61 anni: Megha conquistato il titolo di regina delle commedie romantiche e, nonostante negli ultimi anni abbia lasciato le scene, è pronta a tornare per riprendersi la corona. In molti la ricorderanno come la fidanzatina d’America, ma oggi Megè pronta a rompere quel muro di silenzio che l’ha accompagnata negli ultimi anni di carriera. L’attrice ha fatto della commedia romantica il suo punto di forza. Impossibile dimenticarla in C’è posta per te, così come in Harry ti presento Sally oppure Insonnia d’amore. Gli Anni ’90 hanno dato una forte spinta alla sua carriera, al punto da essere definiti i suoi anni d’oro. L’ultimo decennio, invece, ha visto l’attrice sempre più lontana dallo sfarzo hollywoodiano. Crediti: AnsaÈ apparsa sporadicamente al cinema dopo Il bacio che aspettavo, The Women e Ithaca ...