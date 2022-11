E’ ora del big match Reggina-Genoa

(Di sabato 19 novembre 2022) La dodicesima giornata del campionato di Serie BKT consegna un Frosinone che, dopo essersi imposto al “Benito Stirpe” contro il Perugia, può compiere il primo potenziale a lungo. La squadra seconda in classifica è infatti ila -5, che stasera chiuderà il turno nel Monday Night dello stadio “Oreste Granillo” affrontando ladi Filippo Inzaghi. La compagine amaranto, a sua volta, ha la chance in caso di vittoria di agganciare il Grifone al secondo posto e lasciarsi alle spalle le 3 gare senza vittoria che l’hanno allontanata dalla vetta della graduatoria. Se da parte della formazione ligure tutti si attendevano risultati importantissimi sin da subito, i calabresi sono stati sin qui la sorpresa assoluta del torneo. I primi hanno allestito uno degli organici più competitivi e profondi della storia recente della cadetteria, mentre i secondi ...

ivolleymagazine

Quest'ultimo, però, è passato a miglior vita , edlei si sente pronta a rimettersi in gioco. Alessandro sarà la persona che farà al caso suo Pare proprio di no: tra di loro è già finita ....Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi AttivaDisdici quando vuoi Tutti i contenutisito 3,99/settimana prezzo bloccato AttivaDisdici quando vuoi Tutti i ... Pallavolo A1 femminile – Casalmaggiore è l’ora del cambio di passo I padroni di casa sono nettamente favoriti, in virtù del primato in classifica e dell’evidente supremazia messa in mostra sin ora. Gli ospiti comunque sono una squadra solida che concedono poco di ...Il numero uno della Fifa ha risposto alle critiche ricevute nei giorni scorsi e lo ha fatto di petto con parole forti ...