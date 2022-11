(Di sabato 19 novembre 2022) Un bombardiere strategico americano B - 1B Lancer è stato dispiegato nuovamente nella penisolana per un'esercitazione aerea congiunta Usa -del Sud, all'indomani del testno di un ...

Agenzia ANSA

Lo hanno riferito i militari di Seul, secondo cui "ladel Sud e gli Stati Uniti hanno condotto oggi un'esercitazione aerea congiunta con il bombardiere strategico B - 1B dell'aeronautica ...Se i nemici continuano a rappresentare una minaccia per ladel, attraverso mezzi di attacco nucleare, il nostro Partito e il nostro governo reagiranno risolutamente alle armi nucleari con ... Corea Nord: manovre Usa-Seul, tornano i bombardieri B-1B Continua ad alzarsi a dismisura la tensione in estremo Oriente: dopo le provocazioni dei mesi scorsi ecco la nuova mossa arrischiata della Nord Corea: il paese asiatico ha testato un missile balistico ...Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato il lancio di un missile balistico intercontinentale insieme a quella che potrebbe essere la sua giovane figlia, la cui esistenza non era stata prece ...