Al via la ‘guerra’ contro la sosta selvaggia dei monopattini

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA – Primi risultatila piaga del parcheggio selvaggio deielettrici. 1.200 utilizzatori diin condivisione che avevano parcheggiato i mezzi in modo scorretto hanno ricevuto un primo avvertimento; 81 quelli che sono stati sanzionati, e 13 quelli recidivi che hanno subito il blocco del proprio account. I dati vergono forniti dall’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit e dalla società di micromobilità in sharing Dott, che hanno avviato il primo esperimento educativo al mondo che in caso di parcheggio “selvaggio” deielettrici in condivisione invia una notifica sullo smartphone degli utenti e indirizza i recidivi verso corsi di guida gratuiti. “In quattro mesi oltre 1.200 fruitori sono stati contattati tramite notifica in-app o email, a causa di un parcheggio ...