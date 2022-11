Tim non parla (più) cinese. Ma l’agenzia della Nato…

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tim conferma l’impegno a ridurre gradualmente le apparecchiature “made in China” dalla sua infrastruttura di rete. Il piano annuale, approvato dal governo Draghi in una delle ultime riunioni del Consiglio dei ministri, prevede: per la parte core l’utilizzo al 100% di apparecchiaturesvedese Ericsson; per l’implementazione di reti private dedicate c’è in campo l’italiana Athonet; per la sezione di accesso (ran), attualmente Ericsson è al 53%, la finlandese Nokia la 27% e Huawei al 20%. Ma Tim ha già avviato un processo di dismissione degli apparati Huawei che vedrà salire, si assicura nel piano annuale, Ericsson al 70% e Nokia al 30%. È di queste ore l’ufficialità sulla parte core: Ericsson è stata scelta da Tim, guidata dal manager Pietro Labriola, per la rete core 5G in Italia. La tecnologia dual-mode di Ericsson consentirà all’operatore di introdurre la nuova ...