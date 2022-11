Superlega | Reichart | «Abbiamo modificato il progetto | la Uefa ci ha permesso di parlare coi club»

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il Ceo di A22, società che è dietro la, Bernd, ha rilasciato un’intervista a Sport in cui parla di alcune modifiche ale del dialogo avviato con la. «dato il via ad un dialogo con lain cuiesposto le nostre idee, che anche altri esponenti del mondo del calcio dovrebbero conoscere.apportato parecchie modifiche aloriginario, rimuovendo, per esempio, il concetto di membri permanenti. Volevamo assicurarci che laci desse la libertà dicon ie con gli altri giocatori del mondo del calcio.ottenuto quell’impegno e per noi è stato molto importante. Penso che sia stato positivo. ...

