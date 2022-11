Strage in Pakistan | autobus precipita in un fossato | venti morti | 11 sono bambini

(Di venerdì 18 novembre 2022) L'incidente a Sehwan Sharif, nel Sud del Paese. Il mezzo, diretto a un santuario, è caduto in un fosso pieno di acqua profondo 8 metri: la strada era stata spazzata via dalle ...

Il Manifesto

L'incidente a Sehwan Sharif, nel Sud del Paese. Il mezzo, diretto a un santuario, è caduto in un fosso pieno di acqua profondo 8 metri: la strada era stata spazzata via dalle ...Nel 2007 per lasul Samjhauta Express che porta fedeli musulmani è sospettato Swami ... Viene abolito lo statuto speciale del Kashmir, gesto che indispettisce pure il. Modi trionfa alle ... Brevi dal mondo: Coree, Pakistan, Usa, Francia, Colombia, Turchia, Cina | il manifesto L'incidente a Sehwan Sharif, nel Sud del Paese. Il mezzo, diretto a un santuario, è caduto in un fosso pieno di acqua profondo 8 metri: la strada era stata spazzata via dalle inondazioni ...