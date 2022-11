Sposa un bambolotto e ci fa un figlio di pezza | poi chiede il divorzio | “Lo hanno visto entrare in un motel mentre ero in ospedale | so che mi ha tradito”

Il piccoloè "nato" con un "parto in casa" grazie all'aiuto di un'infermiera e di un medico. Dopo neanche un anno insieme, però sono arrivati i primi problemi. 'L'ho scoperto tramite un'...Da www.leggo.it meirivone rocha moraes con suo marito 5 C'è chi sicon se stesso, chiil proprio pet e ora c'è anche chila propria bambola. È questo che ha fatto Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, che si è vista donare ...Ma per sempre. - Spero si tratti di una boutade, ma pare al mondo ci sia questa signora che si è sposata con una bambola di pezza, è convinta di averci fatto un figlio (pure lui di pezza) e di essere ...Il 18 dicembre 2021, i due “innamorati” si sono sposati in una cerimonia di matrimonio con 250 invitati. Per coronare la loro unione hanno subito dato alla luce una creatura (anche questa di pezza), ...