Pd | Assemblea domani alle 10 in forma ibrida | lavori on line

(Di venerdì 18 novembre 2022) Roma, 18 nov (Adnkronos) - Si svolgerà, sabato 19 novembre dore 10 a Roma, nella sala delle Carte geografiche in via Napoli 36, in parte in presenza e in parte da remoto per facilitare la partecipazione dei delegati, l‘nazionale del Partito democratico. Lo rende noto il Pd. All'ordine del giorno: modifiche allo Statuto nazionale, inserimento della norma transitoria per l'avvio del procedimento congressuale; comitato costituente nazionale. Isaranno trasmessi in diretta sul canale Youtube del Pd.

