Pagliuca | “Meret cresciuto tantissimo | anche con i piedi”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Gianlucaparla di Alex, portiere del Napoli che sta esprimendo tutto il suo potenziale in questa stagione. Durante una intervista a Il Mattino,ha detto: “è un portiere completo, molto forte tra i pali, bravo sia nelle uscite alte che basse ed ènel gioco con i. Riuscirà a ritagliarsi il suo spazioperchè ora le nazionali tra amichevoli e Nations League, oltre alle gare di qualificazione per i prossimi Europei, giocheranno molte più partite. Quest’esordio da titolare con l’Italia se l’è meritato e io credo che Mancini l’abbia voluto premiare per quest’ottima stagione che sta vivendo col il Napoli. In questo momento in Italia con iportieri siamo messi molto bene con ...

