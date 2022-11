Natale e Capodanno | le mete perfette per viaggiatrici single o con amiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) Viaggiare da sole o conè una pratica sempre più diffusa, esono l’occasione propizia per concedersi un viaggio emozionante. Per non incorrere in spiacevoli imprevisti serve un minimo di organizzazione, ma la travel expert Consuelo Gennari suggerisceaffascinanti dove viaggiare in rosa è possibile, godendosi le feste in arrivo.

Sciare

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis : " Il periodo delle feste traanche quest'anno ad Albenga sarà dedicato alla musica e alla cultura col Concorso Pianistico arrivato ...Dal 3 dicembre all'8 gennaio saranno presenti in piazza del Popolo i Capanni del, dalle 10.30 alle 14.30 e dalle 16 alle 20, con prolungamento orario per. Si tratta di capanni della ... Natale e Capodanno a Livigno è una magia! Torino - Tornano a Torino, dal 7 al 24 dicembre 2022, i mercatini di Natale, dislocati tra la periferia e il centro ... non verranno allestiti in piazza Castello - che ospiterà il Capodanno -, piazza ...Chioggia si prepara al Natale con un ricco programma di iniziative. È stato il sindaco della città, Mauro Armelao, a dare qualche anticipazione sul cartellone di eventi in via di definizione in questi ...