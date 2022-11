McKennie via a giugno? Al suo posto un giocatore che sta incantando tutti

(Di venerdì 18 novembre 2022) Possibile rivoluzione a centrocampo per la Juventus con protagonista; ecco chi può arrivare aldello statunitense. Dopo un mercato, quella della scorsa estate, dove la Juventus è stata grande protagonista, la società bianconera vuole cercare di ripetersi nel corso della prossima sessione estiva con una serie di nuovi innesti che possano aumentare la qualità della rosa a disposizione di Allegri. Occhio a possibili, ulteriori, movimenti per quanto riguarda il centrocampo; in uscita il rischio è quello di vedere la partenza dianche se la società sembra aver già individuato il sostituto. LaPresseNella scorsa sessione estiva di mercato, la Juventus ha rinforzato il proprio centrocampo con gli arrivi di Pogba e Paredes; entrambi però non sono riusciti a dare il contributo che ci si aspettava. Il francese per via di ...

... ora è in un centrocampo condella Juventus e Tyler Adams del Leeds, i tre si completano ... A livello di club, anche qui, scelte importanti: a 16 annidall'Arsenal per il Valencia. Questo è ...USA:. ARGENTINA: Paredes, Di Maria. POLONIA: Szczesny, Milik. FRANCIA: Rabiot. SERBIA: ... [email protected] Copyright 2022 Associazione Culturale Zerottonove -G. Nicotera, 36 - 84081 ...Il torneo prenderà il via il prossimo 20 novembre ... tra cui proprio il tanto criticato Weston McKennie. Prestazioni non eccellenti ed una forma fisica non invidiabile, hanno comunque garantito al ...Chipotle said, “Unique codes will be available via a collaborative tweet between Chipotle (@ChipotleTweets ... Pulisic and player Weston McKennie are featured in Chipotle’s “Constant Ingredient” ...