“Io vittima di bullismo e mi sono quasi suicidato” Il racconto choc di J-Ax

(Di venerdì 18 novembre 2022) Puntata accesa quella dello scorso 16 Novembre a “Belve”, dove Francesca Fagnani, in onda in seconda serata su Rai Due, ha ospitato la famosa avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace e il rapper J-Ax. Mentre la prima si è rifiutata di commentare la vicenda coniugale in corso tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il secondo, al contrario, è stato zittito dalla conduttrice, provocando un siparietto alquanto imbarazzante. J-Ax ha raccontato di sé, della musica e della sua vita privata. L'intervista si è accesa però quando il rapper ha aperto il discorso ‘politica'. “La politica più schifosa che abbiamo in Italia è l'attuale sinistra”, una frase che la conduttrice gli ha chiesto di motivare, ma su questo i due sitrovati in tensione. La Fagnani ha chiesto spiegazioni ad Ax soprattutto dopo che il cantante ha affermato: “Una roba che potrebbe fare la sinistra ...