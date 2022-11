“Chi ca**o ti ca*a?” | esplode una bomba al GF Vip | la rissa spacca la Casa VIDEO

(Di venerdì 18 novembre 2022) Atmosfera incendiaria nella casa del GF Vip: volano parole grosse tra i concorrenti, scatta ladel secolo. La tensione in Casa ha raggiunto ampiamente i livelli di guardia: la catfight coinvolge rapidamente l’intero cast. GF Vip (fonte youtube)Nelle ultime ore il malumore sbandierato da giorni da Sofia Giaele De Donà è giunto al culmine, spingendo l’ereditiera ad affrontare a viso aperto la compagna Antonella Fiordelisi. La spadaccina salernitana aveva infatti tramato alle sue spalle con la new-entry Oriana Marzoli, fresca di bacio passionale con Antonino Spinalbese. L’influencer venezuelana aveva confidato l’aneddoto ad Antonella che, in tutta risposta, aveva ironizzato sull’ipotetica reazione di Sofia Giaele. GF Vip: il gioco di provocazioni finisce a scatafascio L’ereditiera e l’hair-stylist, infatti, fino a pochi giorni fa godevano di un rapporto ...

CittaDellaSpezia

... https://www.globalresearch./defense - department - records - ...russo afferma di aver scoperto in Ucraina non è disinformazione...controlla i "controllori dei fatti" Non c'è motivo di ...subentra, tra i nostri, potrebbe giocare titolare anche dall'inizio ed entrando spesso assicura ...document.addEventListener("eventDFPready",function(){googletag.cmd.push(function(){googletag. Testi e note di Andrea Tarquini per il venerdì sera di “O chi o a cà toa” Venerdì 18 novembre da “O chi o a cà toa” tornano le “Notte di Note”. Protagonista della serata Andrea Tarquini. Cantautore, folksinger con la chitarra acustica, che racconta le storie della vita, ...Durante una puntata del Muschio Selvaggio, Fedez ha raccontato di come il tumore al pancreas abbia cambiato in peggio la sua vita e il suo umore. Il rapper è stato operato 8 mesi fa.