Cambiamenti climatici | in Italia 254 fenomeni meteorologici estremi nei primi 10 mesi del 2022 | è già il 27% in più di tutto il 2021

(Di venerdì 18 novembre 2022) Nei solidiecidell’è stata colpita da 254, ossia il 27% in più di quelli registrati nel corso dell’interno. Se si guarda indietro agli ultimi 13 anni il bilancio è disastroso: dal 2010 al 31 ottobresi sono verificati in1.503 eventicon 780 comuni coinvolti e 279 vittime. Nel giorno in cui dovrebbe giungere a conclusione la Cop 27 di Sharm el-Sheik (ma non è detto che si giunga nelle prossime ore a un documento definitivo, ndr), Legambiente pubblica il nuovo report Il clima è già cambiato dell’Osservatorio CittàClimarealizzato con il contributo del Gruppo Unipol e sintetizzato nella mappa – ...

