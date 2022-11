ZELIG | SECONDA PUNTATA | I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL COMICO CON BISIO E INCONTRADA

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dopo l’esordio vincente, questa sera 17 novembre, eccezionalmente di giovedì, va in onda in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con “”, ildella comicità italiana condotto da Claudioe Vanessa. Ladelle serate evento vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Alessandro Siani, Ale e Franz, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Vincenzo Albano, Simone Barbato, Antonio Ornano, Raoul Cremona, Federica Ferrero, Senso D’Oppio, Carlo Amleto e tantissimi altri comici. Oltre ai volti noti del programma, Claudioe Vanessapresenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

