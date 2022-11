Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 07 | 10

(Di giovedì 17 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione giovedì 17 novembre al microfono Giuliano Ferrigno strutturato incidente Probabilmente un missile della Contrada Ucraina che ha sbagliato rotta ma di certo non un attacco deliberato contro la Polonia n alla Nato a due giorni dalla giornata più pericolosa dall’inizio dell’ invasione russa dell’Ucraina la caduta di un missile in territorio polacco che ha causato la morte di 2 civili rischiato di trascinare in Occidente direttamente nel conflitto a difesa di un alleato gli animi sembrano esserci Calmati evitando per un soffio l’escalation mancato però il consueto scambio di accuse tra Mosca e Kiev con la prima che accusato in Ucraina di classica provocazione di sognare uno scontro diretto tra la nato e la Russia per salvarsi e la seconda che ha puntato il dito verso est senza esitazioni informazioni degli 007 ...

La discussione sui missili caduti in Polonia è ancora aperta. Lo dimostra l'ultimo discorso del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del Consiglio Nord Atlantico sull'incidente ...Come noto la serie tv tornerà per una quinta e ultima stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare (stando alleindiscrezioni) nei primi mesi del 2023. In attesa di averepiù concrete ... Ultime Notizie Roma del 16-11-2022 ore 19:10 - RomaDailyNews Intervistato alla stampa inglese, Toto Wolff ha raccontato le proprie sensazioni in vista del prossimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale 2022 di Formula 1, evidenziando come i ...NonNon ci sono dubbi, il 2022 è l’anno peggiore mai osservato per i ghiacciai alpini, nello specifico per quelli valdostani: oltre alla riduzione della massa glaciale e l’arretramento delle fronti, pr ...