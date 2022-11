Tenta la rapina in una basilica | arrestato un 27enne

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha provato a forzare una cassetta delle offerte e poi ha aggredito il custode che lo aveva scoperto. E’ accaduto a Napoli, nelladell’Annunziata Maggiore in via Annunziata, dove sono intervenuti gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. I poliziotti hanno notato un uomo che brandiva delle forbici e che, alla loro vista, hato di nascondersi ma gli agenti lo hanno disarmato e bloccato trovandolo in possesso anche di un cacciavite. F.N.,di San Giuseppe Vesuviano, sottoposto all’obbligo della presentazione alla pg per reati contro il patrimonio, è statoperimpropria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

