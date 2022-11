Prati | trovati i corpi di 3 donne uccise in poche ore È ipotesi serial killer

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nel quartieredi Roma sono state trovate tremorte. Due dei, appartenenti a duecinesi, sono stati rinvenuti in via Augusto Riboty, uno sul pianerottolo di un edificio, il secondo all’interno di un appartamento dello stesso. Il cadavere della terza donna, una persona transgender e sudamericana, è stato ritrovato invece in un appartamento in via Durazzo, come si apprende da TgCom24. Vi raccomandiamo... Il femminicidio di Anastasiia Alashri, uccisa a coltellate a 23 anni dall'ex marito La giovane era arrivata da Kiev in Italia a marzo 2022, dopo lo scoppio della guerra. Lavorava in un ristorante a Fano e voleva ricominciare una vi... Tutte e tre le vittime sono state ...