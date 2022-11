Muore a Dubai | un mistero Indagata la compagna - Cronaca - quotidiano net

La donna aveva parlato di un malore. Ma i genitori hanno presentato un esposto. La procura ipotizza l'omicidio preterintenzionale. Si attende l'esito ...Marco Mazzeschi è deceduto a fine ottobre, all'apparenza per un infarto. Ma la salma, rientrata in Italia a inizio novembre, è stata sottoposta ad autopsia il 15 ...La donna aveva parlato di un malore. Ma i genitori hanno presentato un esposto. La procura ipotizza l’omicidio preterintenzionale. Si attende l’esito dell’autopsia ...Marco Mazzeschi, aretino, trovato senza vita dalla compagna il 30 ottobre. Per la polizia era un malore ma la sua famiglia ha presentato un esposto ...