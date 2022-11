L’opzione Dini è ancora in vigore ma non per il pensionamento con 15 anni di contributi

(Di giovedì 17 novembre 2022) L'opzionepuò essererichiesta, ma non per accedere alla pensione di vecchiaia con 15di. L'articolo .

Pensioni Oggi

Indice dei contenutipermette solo il ricalcolo contributivo Le deroghe Amato Non tutti sanno che andare in pensione con meno di 20 anni di contributi in questo caso è facilissimo'...Che cosa farà quindi il Pdpiù probabile è quella che ... Letizia Moratti alla fine è un nuovo Lamberto, con una ... Riforma Pensioni, Si intravede uno spiraglio per il 2023