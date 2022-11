L’inviato di una tv danese in Qatar costretto a interrompere la diretta – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 novembre 2022) Rasmus Tantholdt, inviato di TV2 Denmark, è statounaa Doha indall’intervento delle forze dell’ordine. TV2 ha poi ricevuto le scuse ufficiali dall’International Media Office dele dal Comitato Supremo. Secondo il racconto alcuni addetti alla sicurezza sono intervenuti mentre Tantholdt parlava in strada e dallo studio gli chiedevano come fosse la situazione dal punto di vista dei diritti umani. A quel punto uno degli addetti lo ha fermato coprendo con la mano l’obiettivo della telecamera. Il giornalista ha allora mostrato l’accredito che gli consentiva di fare riprese in strada. In risposta i funzionari presenti hanno minacciato di rompere la telecamera. «Ho ricevuto le scuse, dopo che ilera andato insulla ...