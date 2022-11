Leonardo | un supercomputer per progettare il futuro anche l' economia

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - L'appuntamento è per il 24 novembre prossimo. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, a Bologna con le più alte cariche istituzionali, terrà a battesimo, ilEuroHPC pre-exascale italiano, basato sulla tecnologia BullSequana XH2000 di Atos, riconosciuto come il quartopiù potente al mondo e il secondo in Europa nella classifica internazionale Top500. Una infrastruttura avveniristica su cui ci sono stati investimenti per 240 milioni di euro, cofinanziata da euroHPC e dal ministero dell'Università e della Ricerca. Decine le persone che hanno lavorato al progetto di Atos con Cineca e EuroHPC, iniziato un paio di anni fa. E 30 i tir che hanno solcato la penisola per portare nel capannone industriale che lo ospita ogni singolo componente di, che ...

Agenzia ANSA

A partire da un sistema regionale che si arricchisce, con l'inaugurazione giovedi al Tecnopolo di Bologna, deleuropeo, il quarto per potenza di calcolo nel mondo, un'...Il supercervellone entra in funzione e riuscirà a realizzare quanto fino a poco tempo fa sembrava fantascientifico: 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Si chiamaed è uno dei cinque più potenti al mondo. Il cuore di questa capitale europea del calcolo (nell'ex Manifattura tabacchi di Bologna) è il Cineca, consorzio interuniversitario formato da 96 ... Supercomputer Leonardo diventa il quarto più veloce al mondo Nelle ultime ore il maltempo sta colpendo diverse zone d'Italia tra cui la Sardegna. In provincia di Oristano si sono registrati allagamenti e frane in più ...Nelle ultime ore il maltempo sta colpendo diverse zone d'Italia tra cui la Sardegna. In provincia di Oristano si sono registrati allagamenti e frane in più ...