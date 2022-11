L’affondo di De Benedetti sul Pd | «È un partito di baroni Ora voti Moratti in Lombardia se vuole vincere»

(Di giovedì 17 novembre 2022) «Il Pd è undiimbullonati da dieci anni al governo senza aver mai vinto un’elezione». Così l’imprenditore ed editore Carlo De, 88 anni, è voluto intervenire – dalle pagine del Corriere della Sera – sul dibattito relativo alla crisi d’identità delDemocratico, ancora alle prese con la pesante sconfitta alle elezioni e in cerca di un nuovo leader. Secondo De, unmoderno di centrosinistra non può che ripartire da due emergenze: le disuguaglianze e i cambiamenti climatici. Altrimenti, avverte l’imprenditore, «si fa la fine del Pd, che cha conquistato la borghesia e ha perso il popolo». Deè da sempre considerato una figura molto influente nel centrosinistra italiano. Al punto che nel 2005, dopo avere indicato ...

'assist a Letizia Moratti Deè intervenuto poi anche sul dibattito relativo alla scelta del candidato di centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia .'imprenditore ha invitato ...Punizione dalla mediana battuta dache trova Bassoli ... Sulla respinta il difensore neroverde non fallisce'occasione per ... LA RIPRESA - Al primoi ramarri raddoppiano. Punizione al ...