La polizia sgombera un palazzo occupato e gli attivisti salgono sul tetto

Leggi su agi

(Di giovedì 17 novembre 2022) AGI - È iniziato poco prima delle 7 a Bologna lo sgombero da parte delle forze dell'ordine dello storicodi via Oberdan, Casa Felicini Giovannini, che da fine ottobre èda un collettivo universitario, il Cua. Si tratta di un edificio cinquecentesco, di proprietà dell'Università di Bologna, in abbandono da anni. "Stannondo via Oberdan 16, accorriamo tutte!", così il gruppo sulle proprie pagine social. Sul posto ci sono gli agenti in tenuta antisommossa e alcune decine di ragazzi e ragazze accorsi alla spicciolata. Nel frattempo un altro collettivo, il Cambiare Rotta, ha annunciato di averun'aula universitaria di via Filippo Re. Alcuni occupanti dello stabile di via Oberdan a Bologna sono saliti sulprotestando contro lo sgombero in corso da parte della ...