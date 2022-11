Indagini coop | Soumahoro | “Non c’entro niente | fango contro di me”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – “Noncon tutto questo e non sono né indagato né coinvolto in nessuna indagine dell’arma dei carabinieri, di cui ho sempre avuto e avrò fiducia”. Aboubakar, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, con un post su Facebook si esprime così in relazione alle denunce presentate da alcuni migranti in merito a presunte irregolarità contrattuali denunciate da alcuni lavoratori impiegati in dueerative pontine gestite dalla suocera e dalla moglie. Le denunce sono al vaglio della Procura di Latina e dei carabinieri. “Non consentirò a nessuno di infangare la mia integrità morale. Per questo, dico a chi pensa di fermarmi, attraverso l’arma della diffamazione e delmediatico, di mettersi l’anima in pace. A chi ha deciso, per interessi a me ignoti, di attaccarmi, ...